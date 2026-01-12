Экс-премьер Ираклий Гарибашвили помещен в руставскую тюрьму

Бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави - в качестве вида и меры наказания ему определено лишение свободы на 5 лет. Также в качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 1 миллиона лари.



«Прокуратура Грузии оформила процессуальное соглашение с обвиняемым Ираклием Гарибашвили, согласно которому бывшему премьер-министру за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 194 УК Грузии, определено наказание в виде 5 лет лишения свободы.



Также в качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 1 миллиона лари. Он также будет лишен в пользу государства денежной суммы, полученной в результате преступной деятельности и изъятой во время обыска в его доме.



Ираклий Гарибашвили признает совершенное преступление и соглашается с условиями процессуального соглашения. Ходатайство прокуратуры о процессуальном соглашении уже удовлетворено судом», - говорится в информации прокуратуры.





