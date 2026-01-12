Ираклий Кобахидзе встретился с региональным исполнительным директором Abu Dhabi Ports Group Абдулазизом Заидом Аль-Шамси

12.01.2026 21:08





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с региональным исполнительным директором Abu Dhabi Ports Group Абдулазизом Заидом Аль-Шамси. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.



По их информации, на встрече обсуждалось значение транспортно-логистического маршрута «Среднего коридора» и роль проекта Тбилисского сухого порта в этом контексте, который был реализован за счёт инвестиций Abu Dhabi Ports Group.



Стороны выразили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества, в том числе в стратегических логистико-транспортных проектах.



Было отмечено, что примером успешного партнёрства является Тбилисский сухой порт, который начал функционировать в прошлом году и посредством Среднего коридора соединяет производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы, используя сеть как морских, так и сухих портов Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана.



Abu Dhabi Ports Group является владельцем 60% доли Тбилисского сухого порта и его главным партнёром, управляющим новым логистическим центром. На данном этапе компания инвестировала в проект Тбилисского сухого порта 16 млн долларов США, и объём инвестиций будет увеличиваться по мере развития проекта.



Abu Dhabi Ports Group — один из крупнейших игроков в морской и логистической сфере, управляющий портами мирового класса, логистическими центрами и индустриальными зонами. Компания осуществляет деятельность на Ближнем Востоке, в Европе, Азии и Африке и насчитывает более 6 тысяч сотрудников.



Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.





