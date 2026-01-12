Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бочоришвили: Не только Грузия, но и другие страны громко заявляют о двойных стандартах и ​​ошибочных шагах ЕС


12.01.2026   21:09


«Мы ценим отношения с Евросоюзом, однако подходы, которые в последнее время применяются в отношении Грузии, являются неприемлемыми», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По её словам, ошибочный политический курс Евросоюза наносит ущерб самой Европе и её интересам.

«Мы неоднократно говорили о процессах, происходящих в структурах Евросоюза, о позициях, которые очень часто расходятся с интересами самой Европы. Разумеется, Грузия заинтересована в отношениях с ЕС. Мы ценим те отношения, которые складывались у нас на протяжении многих лет. Однако те подходы, которые в последнее время демонстрировала европейская бюрократия в отношении Грузии, являются неприемлемыми. Это последствия ошибочной политики, которую мы сегодня наблюдаем. Двойные стандарты и неверные политические шаги в первую очередь вредят репутации Европы. Если сегодня об этом говорят вслух, то это не только Грузия и её власти — это видят и другие. Другие также хорошо понимают, что те ошибочные политические направления, в рамках которых реализуется политика ЕС, наносят ущерб Европе и её интересам», — заявила Бочоришвили.


