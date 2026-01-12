МВД Грузии призвали участников марша в поддержку Амаглобели использовать подземный переход

12.01.2026 21:09





МВД Грузии опубликовало обязательные инструкции для участников марша в поддержку заключенной журналистки основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели.



Ведомство требует, чтобы шествие проходило только по тротуарам, а для передвижения по дорогам использовались подземные переходы.



«Манифестационное шествие должно двигаться от станции метро «Марджанишвили» города Тбилиси, расположенной на улице К. Марджанишвили (сбор участников должен проходить только на участке передвижения людей (тротуаре), участникам надо использовать существующий подземный переход) до здания парламента Грузии», — говорится в информации.



Напомним, 12 января исполнился ровно год с тех пор, как основательница и директор онлайн-ресурсов Batumelebi и Netgazeti находится под стражей. В этот день в Тбилиси от станции метро «Марджанишвили» до здания парламента Грузии, где граждане непрерывно собираются с 28 ноября 2024 года, проходит протестное шествие.



Напомним, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi/Netgazeti Мзия Амаглобели к двум годам тюремного заключения. Судья Нино Сахелашвили переквалифицировала прежнее обвинение.



24 диппредставительства стран ЕС, Великобритании и Канады, аккредитованных в Грузии, призвали власти Грузии к освобождению основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Послы выступили единым заявлением после того, как был оглашен приговор журналистке.



Ранее Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени Амаглобели.



Ночью 12 января 2025 года после задержания за расклеивание стикера на здание основательница и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, но позже она ударила полицейского по щеке, дернув его за одежду. Им оказался начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе (родственник другого чиновника МВД Григола Беселия).



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Основательница Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели начала голодовку и прекратила ее на 38-й день: медики предупреждали, что состояние ее может ухудшиться в результате отказа от пищи. В своем письме Амаглобели отметила, что ей невероятно тяжело выслушивать озабоченность общества своим здоровьем и жизнью на фоне трагедии, которая произошла в т.г. «Городе мечты» в Батуми, где двое детей, упав в канаву с водой, погибли.



На данном этапе директор интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti находится в пенитенциарном учреждении (ранее ее перевели туда из клиники Vivamed).



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.



Батумский городской суд признал неприемлемым ходатайство об отмене тюремного заключения основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Соответствующее ходатайство было подано 13 февраля 2025 года.



Отметим, в начале ноября основательнице Batumelebi, лауреатке премии Сахарова Мзие Амаглобели заочно была вручена еще одна награда — Free Media Awards («Премия свободных СМИ»).



22 октября Мзия Амаглобели была удостоена премии Сахарова, высшей награды Европейского союза в области прав человека.



sovanews.tv

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





