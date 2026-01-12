«Грузинская мечта» приветствует выход США из Венецианской комиссии

12.01.2026 21:41





Этот материал является частью партнерства с изданием OC Media. Оригинал на английском языке вы можете прочитать здесь.



Правящая партия Грузии и ее союзники приветствовали решение США покинуть Венецианскую комиссию, заявив, что это доказывает правильность их антипатии к органу, который ранее критиковал законы, принятые грузинскими властями.



7 января США объявили о своем выходе из Венецианской комиссии, консультативного органа Совета Европы, наряду с более чем 60 другими международными организациями. По мнению президента Дональда Трампа, членство в этих организациях «противоречит интересам» страны.



Среди других организаций и договоров, которые покидают США, — Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения и договор ООН об изменении климата, а также Глобальный антитеррористический форум и Партнерство за атлантическое сотрудничество.



Эти шаги были предприняты в связи с тем, что администрация Трампа стремилась провести «антиамериканскую» политику и обратить вспять действия, предпринятые бывшим президентом Джо Байденом. По словам госсекретаря США Марко Рубио, администрация Трампа сочла эти институты «избыточными по своему масштабу, плохо управляемыми, ненужными, расточительными, плохо управляемыми, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные планы, противоречащие нашим собственным, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и стабильности нашей страны, всеобщему процветанию».



«Президент Трамп ясно дал понять: неприемлемо больше отдавать этим учреждениям кровь, пот и сокровища американского народа, практически ничего не получая взамен», — говорится в заявлении Рубио.



В ответ на решение Трампа президент Венецианской комиссии Марта Картабья выразила сожаление, подчеркнув роль США в комиссии и помощь комиссии в создании законодательства нескольких штатов США, «направленного на отстаивание ценностей демократии, прав человека и верховенства закона».



«Венецианская комиссия остается открытой для возобновления сотрудничества с Соединенными Штатами в поддержку общих ценностей демократии, прав человека и верховенства закона», — добавила она.



Правящая партия «Грузинская мечта« ухватилась за решение Вашингтона возобновить критику комиссии, которая ранее выражала обеспокоенность по поводу ограничительных законов, принятых на фоне продолжающихся антиправительственных протестов в стране.



По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, комиссия превратилась в «политический инструмент, используемый против стран для навязывания различных инструментов или институтов, руководствующихся политической повесткой дня».



«Она высказывает мнения и выводы, основанные на политических соображениях. Это именно то, что Соединенные Штаты подтвердили сегодня», — добавил он.



Это решение также приветствовал Леван Махашвили, председатель парламентского комитета по европейской интеграции, который сказал, что причины, по которым президент США покинул эти организации, «имеют отношение и к Грузии».



«Так называемые заключения Венецианской комиссии в Грузии часто использовались радикалами как своего рода спасательный круг», — сказал он, имея в виду, что на выводы комиссии ссылаются оппоненты «Грузинской мечты», которых правящая партия часто называет «радикалами».



«Возможно, у нас и нет планов покидать эти организации, но реальность такова, что в отношении них остаются вопросы», — добавил Махашвили.



Это событие также прокомментировали союзники правящей партии, в том числе члены партии-сателлита «Грузинской мечты» — «Сила народа«. По словам исполнительного секретаря партии Гурама Мачарашвили, решение США является доказательством того, что Венецианская комиссия стала «политическим инструментом в руках глубинного государства».



«Глубинное государство», как и «партия глобальной войны», — это расплывчатый термин, который регулярно вписывается в теории заговора «Грузинской мечты» и относится к теневым силам, которые пытаются свергнуть грузинское правительство и подтолкнуть его к войне с Россией.



Использование этого термина правящей партией усилилось на фоне резкого ухудшения отношений с западными союзниками после принятия ряда репрессивных законов, а также массовых нарушений, зафиксированных в ходе парламентских выборов в октябре 2024 года.



В одной из своих последних оценок Венецианская комиссия рекомендовала отменить или существенно изменить ряд ограничительных законов, принятых правящей партией. К ним относятся Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), запрет на иностранное финансирование вещательных компаний и поправки, запрещающие получение иностранных грантов без одобрения правительства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





