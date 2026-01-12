|
Служба внешней разведки РФ назвала константинопольского патриарха Варфоломея «дьяволом во плоти»
12.01.2026 21:56
Служба внешней разведки (СВР) России выпустила пресс-релиз, в котором обвинила константинопольского патриарха Варфоломея в «раскольнической деятельности» при поддержке британских спецслужб.
Как утверждают в СВР, Варфоломей «устремил свое черное око на страны Балтии» в надежде «вытеснить оттуда русское православие».
«Опираясь на идейных союзников в лице местных националистов и неонацистов, он пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата путем переманивания их священников и паствы в искусственно созданные Константинополем марионеточные религиозные структуры», — говорится в релизе СВР.
Как именно это происходит, представители спецслужбы не уточняют. В СВР Варфоломея называют «константинопольским антихристом», который «буквально разрывает живое Тело Церкви» и «уподобляется лжепророкам».
Кроме того, в СВР утверждают, что «агрессивные аппетиты Варфоломея постепенно покрывают земли Восточной Европы». В частности, патриарха обвиняют в намерении предоставить автокефалию Черногорской православной церкви, чтобы «нанести удар по "особо строптивой" Сербской православной церкви».
Константинопольский патриарх Варфоломей 24 февраля 2022 года осудил «нападение России на Украину, независимое и суверенное государство Европы, а также нарушение прав человека и жестокое насилие» в отношении мирных жителей.
В начале 2019 года он, несмотря на возражения РПЦ, предоставил автокефалию Православной Церкви Украины (ПЦУ).
