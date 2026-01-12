|
|
|
Зурабишвили: о задержании Гарибашвили: «Террор доходит до правящей элиты»
12.01.2026 23:34
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на задержание экс-премьера Ираклия Гарибашвили, который был осужден 12 января на 5 лет.
«Террор в Грузии: после гражданского общества и оппозиции, теперь это доходит до правящей элиты: министры (обороны, государственной безопасности, экономики) за решеткой!
Бывший премьер-министр, министр обороны и министр внутренних дел Гарибашвили приговорен к 5 годам тюрьмы. Режим теряет позиции!», — пишет Зурабишвили.
Отметим, прокуратура Грузии оформила с экс-премьер-министром Ираклием Гарбашвили процессуальное соглашение — документ о признании вины. В качестве меры наказания его приговорили к 5 годам тюремного заключения.
В качестве дополнительного наказания ему предписано уплатить штраф в размере 1 миллиона лари. Он также будет лишен в пользу государства тех денежных средств, которые были получены в результате преступной деятельности и которые были изъяты при обыске по месту его жительства.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна