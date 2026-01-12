Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишвили: о задержании Гарибашвили: «Террор доходит до правящей элиты»


12.01.2026   23:34


Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на задержание экс-премьера Ираклия Гарибашвили, который был осужден 12 января на 5 лет.

«Террор в Грузии: после гражданского общества и оппозиции, теперь это доходит до правящей элиты: министры (обороны, государственной безопасности, экономики) за решеткой!

Бывший премьер-министр, министр обороны и министр внутренних дел Гарибашвили приговорен к 5 годам тюрьмы. Режим теряет позиции!», — пишет Зурабишвили.

Отметим, прокуратура Грузии оформила с экс-премьер-министром Ираклием Гарбашвили процессуальное соглашение — документ о признании вины. В качестве меры наказания его приговорили к 5 годам тюремного заключения.

В качестве дополнительного наказания ему предписано уплатить штраф в размере 1 миллиона лари. Он также будет лишен в пользу государства тех денежных средств, которые были получены в результате преступной деятельности и которые были изъяты при обыске по месту его жительства.


Источник: SOVA
