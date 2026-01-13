Трамп вводит 25-процентный тариф для стран, имеющих бизнес-отношения с Ираном

По заявлению президента США Дональда Трампа, он ввел 25-процентный тариф на товары, ввозимые из стран, имеющих бизнес-отношения с Ираном.



Как пишет в социальной сети президент США, указанные тарифы «задействованы немедленно», однако он не конкретизировал, что подразумевается под бизнес-отношениями с Ираном.



«Они вступают в силу немедленно, любая страна, находящаяся в бизнес-отношениях с Иранской исламской республикой, заплатит тариф в 25% за любые деловые взаимоотношения с США», - отметил Трамп.



По его словам, указанные указ является «окончательным и заключительным».



Как пишет Reuters, на веб-сайте Белого дома официальной документации по указанной политике пока нет, как нет и информации о том, какие юридические полномочия использует Трамп по учреждению новых тарифов, и будут ли они направлены против всех торговых партнеров Ирана.





