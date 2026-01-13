Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В мэрии Батуми объявлена реорганизация


13.01.2026   10:41


Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе объявил о начале реорганизации в мэрии. Согласно приказу мэра, изменения затронут также муниципальные организации.

По информации СМИ, мэр, вероятно, не ограничится лишь кадровыми перестановками, и десятки сотрудников могут лишиться работы. В первую очередь это может коснуться тех, кто в конце 2024 года публично дистанцировался от решения о приостановке процесса вступления Грузии в Европейский союз. Редакция попыталась проверить эту информацию в мэрии, однако безрезультатно.

В мэрии сообщили, что на данном этапе разрабатывается лишь план реорганизации:

«В настоящее время объявлен первый этап реорганизации, который предусматривает разработку плана её проведения, а также подготовку проекта соответствующего правового акта для запуска второго этапа. В документе будут определены меры, необходимые для реализации последующих этапов реорганизации. Цель реорганизации — повышение эффективности работы мэрии и улучшение ориентированных на граждан сервисов».

В своём приказе мэр Батуми указывает, что реорганизация необходима «для осуществления местного самоуправления, ориентированного на граждан и их потребности».
Согласно документу, мэр считает необходимым:

- по-новому определить цели и функции структур,
- пересмотреть права и обязанности государственных служащих,
- полностью или частично сформировать новую структуру мэрии,
- осуществить перераспределение штатов и/или их сокращение.

Приказ о начале реорганизации датирован 9 января 2026 года.

За проведение реорганизации в соответствии с требованиями закона вместе с мэром отвечают его заместители — Нукри Деканадзе и Софико Халваши.

Также ответственность возложена на:
- руководителя администрации мэрии Мариам Хазарадзе,
- начальника отдела управления человеческими ресурсами Каху Диасамидзе,
- исполняющего обязанности главы юридического отдела Мухрана Джорбенадзе.

По информации СМИ, приказ о начале реорганизации уже доведён до сведения части сотрудников мэрии и подтверждён их подписями.

Согласно закону, по завершении реорганизации мэрия обязана объявить конкурсы на вакантные должности. Однако по ряду позиций мэр имеет право назначать кандидатов напрямую — например, на должность вице-мэра.

На данный момент администрацию мэрии возглавляет Мариам Хазарадзе, назначенная лично Гиоргием Цинцадзе.
Информация о её профессиональном опыте пока отсутствует на официальном сайте мэрии. Известно, что она является супругой министра сельского хозяйства Аджарии Дениса Салуквадзе. Согласно его имущественной декларации, Мариам Хазарадзе — юрист и до работы в мэрии оказывала юридические услуги частным компаниям.


﻿
