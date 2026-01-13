В мэрии Батуми объявлена реорганизация

13.01.2026 10:41





Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе объявил о начале реорганизации в мэрии. Согласно приказу мэра, изменения затронут также муниципальные организации.



По информации СМИ, мэр, вероятно, не ограничится лишь кадровыми перестановками, и десятки сотрудников могут лишиться работы. В первую очередь это может коснуться тех, кто в конце 2024 года публично дистанцировался от решения о приостановке процесса вступления Грузии в Европейский союз. Редакция попыталась проверить эту информацию в мэрии, однако безрезультатно.



В мэрии сообщили, что на данном этапе разрабатывается лишь план реорганизации:



«В настоящее время объявлен первый этап реорганизации, который предусматривает разработку плана её проведения, а также подготовку проекта соответствующего правового акта для запуска второго этапа. В документе будут определены меры, необходимые для реализации последующих этапов реорганизации. Цель реорганизации — повышение эффективности работы мэрии и улучшение ориентированных на граждан сервисов».



В своём приказе мэр Батуми указывает, что реорганизация необходима «для осуществления местного самоуправления, ориентированного на граждан и их потребности».

Согласно документу, мэр считает необходимым:



- по-новому определить цели и функции структур,

- пересмотреть права и обязанности государственных служащих,

- полностью или частично сформировать новую структуру мэрии,

- осуществить перераспределение штатов и/или их сокращение.



Приказ о начале реорганизации датирован 9 января 2026 года.



За проведение реорганизации в соответствии с требованиями закона вместе с мэром отвечают его заместители — Нукри Деканадзе и Софико Халваши.



Также ответственность возложена на:

- руководителя администрации мэрии Мариам Хазарадзе,

- начальника отдела управления человеческими ресурсами Каху Диасамидзе,

- исполняющего обязанности главы юридического отдела Мухрана Джорбенадзе.



По информации СМИ, приказ о начале реорганизации уже доведён до сведения части сотрудников мэрии и подтверждён их подписями.



Согласно закону, по завершении реорганизации мэрия обязана объявить конкурсы на вакантные должности. Однако по ряду позиций мэр имеет право назначать кандидатов напрямую — например, на должность вице-мэра.



На данный момент администрацию мэрии возглавляет Мариам Хазарадзе, назначенная лично Гиоргием Цинцадзе.

Информация о её профессиональном опыте пока отсутствует на официальном сайте мэрии. Известно, что она является супругой министра сельского хозяйства Аджарии Дениса Салуквадзе. Согласно его имущественной декларации, Мариам Хазарадзе — юрист и до работы в мэрии оказывала юридические услуги частным компаниям.





