Посла России вызвали в МИД Армении из-за пропагандиста Соловьёва
13.01.2026 11:21
Посла России в Армении Сергея Копыркина в понедельник вызвали в Министерство иностранных дел страны. Ему вручили ноту, в которой выразили «глубокое возмущение заявлениями, сделанными в программе на государственном телеканале». Об этом пишет Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода) со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.
Как заявили в ведомстве, «было подчёркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения» и «грубое нарушение основополагающих принципов дружественных отношений между Арменией и Россией».
Речь идёт об авторской программе одного из самых известных российских прокремлёвских телеведущих, Владимира Соловьёва «Вечер с Владимиром Соловьёвым». В последнем её выпуске он выступил за, как он выразился, проведение «специальной военной операции» (военных действий) в других странах, в том числе в Армении, по примеру Украины.
Соловьёв выразил мнение, что России надо брать пример с действий в Венесуэле США, которые, по его оценке, «наплевали на международное право», проведя операцию по силовому захвату Николаса Мадуро. По словам Соловьёва, для России «потерять» Армению и страны Центральной Азии было бы гораздо хуже, чем «потерять» Венесуэлу. «Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО в Украине, то почему, исходя из тех же соображений, мы не можем начать СВО и в других точках нашей зоны влияния», — заявил Соловьёв.
Он не в первый раз выступает с угрозами в адрес стран-соседей России или входящих в СНГ, в том числе и Армении. В марте 2024 года заблокировала трансляцию его авторских программ в мультиплексе телеканала «РТР-Планета» «на основании фактов постоянных нарушений».
