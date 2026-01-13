Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран


13.01.2026   11:33


Соединенные Штаты призвали своих граждан «немедленно» покинуть Иран на фоне протестов в стране и возможных ударов Вашингтона. Такое сообщение опубликовано на сайте виртуального посольства США в Тегеране.

«Гражданам США следует ожидать продолжения перебоев в работе интернета, спланировать альтернативные средства связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию. <…> Разработайте план выезда из Ирана, не зависящий от помощи правительства США», — говорится в сообщении.

Если граждане США не могут уехать из Ирана, то им следует найти безопасное место в своем доме, избегать демонстраций, а также запастись едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами, говорится в сообщении.

15 июня 2025 года на сайте виртуального посольства США в Тегеране было опубликовано похожее сообщение с призывом для американцев покинуть Иран. В ночь на 22 июня Вашингтон нанес удары по ядерным объектам Ирана.

С конца декабря 2025 года в Иране проходят массовые антиправительственные протесты. По информации СМИ и правозащитников, власти Ирана пытаются подавить протестные выступления, сообщалось о сотнях погибших и тысячах арестованных. Достоверных данных о происходящем в Иране нет, уже несколько дней в стране отключен интернет.

По словам Дональда Трампа, США рассматривают несколько «очень жестких» вариантов действий в отношении Ирана в связи с подавлением протестов. The New York Times писала, что среди этих вариантов — удары по Ирану.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна