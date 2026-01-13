Глава МИД: Развитие «Срединного коридора» имеет жизненно важное значение для реализации приоритетов Грузии

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили рассказала о проходящей в Абу-Даби конференции по устойчивому развитию.



По её словам, в мероприятии, в котором участвует премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основное внимание будет уделено развитию «Срединного коридора» и его перспективам.



«Важно говорить о транзитном потенциале нашего региона и делать на этом соответствующие акценты, исходя из того, что в контексте развития международного сотрудничества именно развитие "Срединного коридора" является жизненно важным для реализации приоритетов Грузии», — заявила Мака Бочоришвили.



Глава внешнеполитического ведомства также обратила внимание на запланированные в рамках конференции встречи с представителями различных крупных компаний.



«Для нас очень важно, чтобы глобально действующие компании имели соответствующую информацию о Грузии, о её инвестиционном потенциале, и были заинтересованы в осуществлении определённой деятельности в нашем регионе. Они рассматривают Грузию как потенциальную инвестиционную площадку», — отметила министр.



По её словам, для Грузии важно сотрудничество с компаниями Объединённых Арабских Эмиратов, поскольку сегодня они успешно работают в стране и реализуют ряд значимых проектов, внося вклад в развитие экономики Грузии.





