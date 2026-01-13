Премьер-министр Грузии принял участие в церемонии открытия саммита по устойчивому развитию в Абу-даби

13.01.2026 14:02





Премьер-министр Грузии принимает участие в работе саммита по устойчивому развитию в Абу-даби. Указанную информацию распространяет пресс-служба правительства Грузии.



По информации пресс-службы, глава правительства и члены грузинской делегации приняли участие в церемонии открытия саммита и награждения призом устойчивого развития Шейха Заида, проходившей в Национальном выставочном центре Абу-даби.



«Саммит открывал министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, султан Ахмед Аль Джабер.



На мероприятии присутствовал президент ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян, который наградил победителей в разных категориях призом устойчивого развития Шейха Заида,» – говорится в информации.





