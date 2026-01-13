Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер-министр Грузии принял участие в церемонии открытия саммита по устойчивому развитию в Абу-даби


13.01.2026   14:02


Премьер-министр Грузии принимает участие в работе саммита по устойчивому развитию в Абу-даби. Указанную информацию распространяет пресс-служба правительства Грузии.

По информации пресс-службы, глава правительства и члены грузинской делегации приняли участие в церемонии открытия саммита и награждения призом устойчивого развития Шейха Заида, проходившей в Национальном выставочном центре Абу-даби.

«Саммит открывал министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, султан Ахмед Аль Джабер.

На мероприятии присутствовал президент ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян, который наградил победителей в разных категориях призом устойчивого развития Шейха Заида,» – говорится в информации.


