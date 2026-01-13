Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе встретился с основателем одной из крупнейших инвестиционных компаний DAMAC Properties


13.01.2026   14:16


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Хусейном Саджвани, основателем одной из крупнейших инвестиционных компаний DAMAC Properties.

По информации правительства Грузии, на встрече обсуждались высокие показатели экономического роста Грузии и успешная деятельность крупных инвестиционных компаний Объединённых Арабских Эмиратов в стране.

«Особо было отмечено благоприятное деловое окружение и инвестиционные возможности в стране, в том числе потенциал для инвестирования в сектор гостеприимства и недвижимости, а также динамика роста туристического сектора. Был выражен взаимный интерес к будущему сотрудничеству. Группа DAMAC является ведущим девелопером гостиниц и недвижимости на Ближнем Востоке, работает в 15 странах, годовой доход компании превышает 4 миллиарда долларов США, а численность сотрудников составляет более 4 тысяч человек», — говорится в информации правительства Грузии.

Во встрече также приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, министр юстиции Паата Салия и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.


