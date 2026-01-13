Саакашвили прокомментировал арест экс-премьера Ираклия Гарибашвили

Третий президент Грузии опубликовал письмо из тюрьмы, комментируя арест бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



По словам Михаила Саакашвили, «на самом деле мы имеем дело с очередной несправедливостью со стороны Иванишвили».



«Меня обвинили в «хищении» 8 миллионов 400 тысяч лари, то есть 3 миллионов долларов по делу о пиджаках. Не в хищении, а именно в «растрате» — официальных расходов на официальные визиты и по сфабрикованному убийцей Парцхаладзе делу меня приговорили к 9 годам.



У Гарибашвили обнаружили 6 миллионов долларов, присвоенных им лично, и он получил всего 5 лет, я уверен, что его очень скоро выпустят.



Те из вас, кто рад видеть, как посадили Гарибашвили, ни в чём не разбираетесь. По сути, мы имеем дело с очередной несправедливостью со стороны Иванишвили», — написал Михаил Саакашвили.



Прокуратура заключила соглашение о признании вины с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили — вид и срок его наказания определены как 5 лет лишения свободы. Гарибашвили также был дополнительно оштрафован на 1 миллион лари, а сумма, полученная в результате преступной деятельности и изъятая при обыске его жилища, будет конфискована.





