Саакашвили прокомментировал арест экс-премьера Ираклия Гарибашвили
13.01.2026 14:24
Третий президент Грузии опубликовал письмо из тюрьмы, комментируя арест бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
По словам Михаила Саакашвили, «на самом деле мы имеем дело с очередной несправедливостью со стороны Иванишвили».
«Меня обвинили в «хищении» 8 миллионов 400 тысяч лари, то есть 3 миллионов долларов по делу о пиджаках. Не в хищении, а именно в «растрате» — официальных расходов на официальные визиты и по сфабрикованному убийцей Парцхаладзе делу меня приговорили к 9 годам.
У Гарибашвили обнаружили 6 миллионов долларов, присвоенных им лично, и он получил всего 5 лет, я уверен, что его очень скоро выпустят.
Те из вас, кто рад видеть, как посадили Гарибашвили, ни в чём не разбираетесь. По сути, мы имеем дело с очередной несправедливостью со стороны Иванишвили», — написал Михаил Саакашвили.
Прокуратура заключила соглашение о признании вины с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили — вид и срок его наказания определены как 5 лет лишения свободы. Гарибашвили также был дополнительно оштрафован на 1 миллион лари, а сумма, полученная в результате преступной деятельности и изъятая при обыске его жилища, будет конфискована.
