Алеко Элисашвили остается в заключении

Политик, один из лидеров «Лело – Сильной Грузии» Алеко Элисашвили, задержанный по обвинению в попытке совершения террористического акта, остается в заключении.



Указанное решение приняла судья Тбилисского городского суда Мзия Гаршаулишвили.



По делу Элисашвили был продлен срок следствия, из-за чего на сегодняшнем заседании была пересмотрена избранная в отношении него мера пресечения, и она осталась в силе.



С указанным ходатайством выступала сторона обвинения, так как, по словам прокурора Мариам Бердзенишвили, по указанному делу не выявлено новых обстоятельств, которые могли бы стать основанием для изменения избранной ранее меры пресечения.



Сторона защиты с позицией обвинения не согласилась с позицией обвинения. По словам адвоката Арчила Чопикашвили, Элисашвили разбил стекло, стоимость которого составляет 110 лари, сейчас же прокуратура пытается выставить это как попытку совершения теракта.



До оглашения решения судья выдворил Алеко Элисашвили из зала заседаний, так как последний призвал его «сохранить лицо».





