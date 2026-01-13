Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саакашвили: Грузии нужен свой Трамп


13.01.2026   16:07


«Грузии нужен свой Трамп, и тогда мы тоже сможем успешно покончить с криминальным синдикатом владельцев банков», — написал на своей странице в Facebook бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Как пишет Саакашвили, «он является пленником не только Москвы и Иванишвили, но также Рухадзе, Чхартишвили, Гилаури и всех других субъектов синдиката».

«Дональд Трамп ограничил прибыль американских банков по кредитным картам верхним пределом в 10%. А Грузией управляет грабитель‑банкир, который всё больше обогащает банки за счёт народа, получая сверхприбыли. Грузии нужен свой Трамп, и тогда мы тоже сможем успешно уничтожить криминальный синдикат владельцев банков, и именно поэтому эти преступники так сильно боятся меня. Так что я являюсь пленником не только Москвы и Иванишвили, но также Рухадзе, Чхартишвили, Гилаури и всех других субъектов синдиката», — пишет Саакашвили.


