Саакашвили: Грузии нужен свой Трамп

13.01.2026 16:07





«Грузии нужен свой Трамп, и тогда мы тоже сможем успешно покончить с криминальным синдикатом владельцев банков», — написал на своей странице в Facebook бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как пишет Саакашвили, «он является пленником не только Москвы и Иванишвили, но также Рухадзе, Чхартишвили, Гилаури и всех других субъектов синдиката».



«Дональд Трамп ограничил прибыль американских банков по кредитным картам верхним пределом в 10%. А Грузией управляет грабитель‑банкир, который всё больше обогащает банки за счёт народа, получая сверхприбыли. Грузии нужен свой Трамп, и тогда мы тоже сможем успешно уничтожить криминальный синдикат владельцев банков, и именно поэтому эти преступники так сильно боятся меня. Так что я являюсь пленником не только Москвы и Иванишвили, но также Рухадзе, Чхартишвили, Гилаури и всех других субъектов синдиката», — пишет Саакашвили.





