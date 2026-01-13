|
13.01.2026 16:09
Правительство Грузии утвердило размеры ваучеров на одного ученика государственных школ на 2026 год. Соответствующее постановление, вступившее в силу 12 января, было подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе 9 января.
По сравнению с 2025 годом, размеры стандартных ваучеров увеличены.
Ваучеры для государственных школ (1–8 классы)
При количестве учеников:
170–205 – 456 лари (было 405)
206–299 – 426 лари
300–530 – 330 лари
531–735 – 285 лари
736–1269 – 255 лари
более 1269 – 231 лари (было 210)
В высокогорных районах:
170–205 – 726 лари (было 660)
206–299 – 675 лари
300–530 – 495 лари
531–735 – 450 лари
736–1269 – 381 лари
более 1269 – 330 лари (было 315)
Ваучеры для государственных школ (9–12 классы)
При количестве учеников:
170–205 – 486 лари (было 435)
206–299 – 441 лари
300–530 – 360 лари
531–735 – 315 лари
736–1269 – 285 лари
более 1269 – 261 лари (было 240)
В высокогорных районах:
170–205 – 786 лари (было 720)
206–299 – 720 лари
300–530 – 555 лари
531–735 – 510 лари
736–1269 – 441 лари
более 1269 – 390 лари (было 375)
Дополнительное финансирование школ
Для школ с медицинскими кабинетами:
врач – 960 лари в месяц (было 800)
медсестра – 800 лари (было 670)
2% пенсионного взноса от налогооблагаемой зарплаты
Для школ без службы приставов:
сотрудник по обеспечению безопасности – 150 лари в месяц
2% пенсионного взноса
Для не грузиноязычных школ (билингвальное образование):
специалист по билингвальному обучению – 1130 лари в месяц
2% пенсионного взноса
Изменения внесены в правительственное постановление 2015 года «О финансовом нормативе на одного ученика и размере стандартного ваучера для финансирования общего образования».
