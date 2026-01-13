Правительство Грузии утвердило размеры ваучеров на одного ученика государственных школ на 2026 год

Правительство Грузии утвердило размеры ваучеров на одного ученика государственных школ на 2026 год. Соответствующее постановление, вступившее в силу 12 января, было подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе 9 января.



По сравнению с 2025 годом, размеры стандартных ваучеров увеличены.





Ваучеры для государственных школ (1–8 классы)



При количестве учеников:



170–205 – 456 лари (было 405)



206–299 – 426 лари



300–530 – 330 лари



531–735 – 285 лари



736–1269 – 255 лари



более 1269 – 231 лари (было 210)





В высокогорных районах:



170–205 – 726 лари (было 660)



206–299 – 675 лари



300–530 – 495 лари



531–735 – 450 лари



736–1269 – 381 лари



более 1269 – 330 лари (было 315)





Ваучеры для государственных школ (9–12 классы)



При количестве учеников:



170–205 – 486 лари (было 435)



206–299 – 441 лари



300–530 – 360 лари



531–735 – 315 лари



736–1269 – 285 лари



более 1269 – 261 лари (было 240)





В высокогорных районах:



170–205 – 786 лари (было 720)



206–299 – 720 лари



300–530 – 555 лари



531–735 – 510 лари



736–1269 – 441 лари



более 1269 – 390 лари (было 375)





Дополнительное финансирование школ



Для школ с медицинскими кабинетами:



врач – 960 лари в месяц (было 800)



медсестра – 800 лари (было 670)



2% пенсионного взноса от налогооблагаемой зарплаты



Для школ без службы приставов:



сотрудник по обеспечению безопасности – 150 лари в месяц



2% пенсионного взноса



Для не грузиноязычных школ (билингвальное образование):



специалист по билингвальному обучению – 1130 лари в месяц



2% пенсионного взноса



Изменения внесены в правительственное постановление 2015 года «О финансовом нормативе на одного ученика и размере стандартного ваучера для финансирования общего образования».





