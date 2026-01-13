Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Правительство Грузии утвердило размеры ваучеров на одного ученика государственных школ на 2026 год


13.01.2026   16:09


Правительство Грузии утвердило размеры ваучеров на одного ученика государственных школ на 2026 год. Соответствующее постановление, вступившее в силу 12 января, было подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе 9 января.

По сравнению с 2025 годом, размеры стандартных ваучеров увеличены.


Ваучеры для государственных школ (1–8 классы)

При количестве учеников:

170–205 – 456 лари (было 405)

206–299 – 426 лари

300–530 – 330 лари

531–735 – 285 лари

736–1269 – 255 лари

более 1269 – 231 лари (было 210)


В высокогорных районах:

170–205 – 726 лари (было 660)

206–299 – 675 лари

300–530 – 495 лари

531–735 – 450 лари

736–1269 – 381 лари

более 1269 – 330 лари (было 315)


Ваучеры для государственных школ (9–12 классы)

При количестве учеников:

170–205 – 486 лари (было 435)

206–299 – 441 лари

300–530 – 360 лари

531–735 – 315 лари

736–1269 – 285 лари

более 1269 – 261 лари (было 240)


В высокогорных районах:

170–205 – 786 лари (было 720)

206–299 – 720 лари

300–530 – 555 лари

531–735 – 510 лари

736–1269 – 441 лари

более 1269 – 390 лари (было 375)


Дополнительное финансирование школ

Для школ с медицинскими кабинетами:

врач – 960 лари в месяц (было 800)

медсестра – 800 лари (было 670)

2% пенсионного взноса от налогооблагаемой зарплаты

Для школ без службы приставов:

сотрудник по обеспечению безопасности – 150 лари в месяц

2% пенсионного взноса

Для не грузиноязычных школ (билингвальное образование):

специалист по билингвальному обучению – 1130 лари в месяц

2% пенсионного взноса

Изменения внесены в правительственное постановление 2015 года «О финансовом нормативе на одного ученика и размере стандартного ваучера для финансирования общего образования».


