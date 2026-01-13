США аннулировали рекордные 100 000 виз в 2025 году

13.01.2026 17:05





В 2025 году Государственный департамент США аннулировал более 100 000 виз для иностранных граждан, что в два раза превышает окончательные показатели 2024 года при администрации президента Джо Байдена. Об этом говорится в отчете Госдепартамента, опубликованном X, который прилагается к статье Fox News.



«Эта цифра является историческим рекордом и следует за указом, изданным президентом Дональдом Трампом в первый день его пребывания в должности, об ужесточении проверки иностранцев. Для сравнения: в 2024 году департамент аннулировал 40 000 виз», — пишет американское СМИ.



Большинство аннулированных виз принадлежало деловым и туристическим путешественникам, которые просрочили свои законные визы.



До 8000 студентов и 2500 специалистов также лишились своего легального статуса. По словам представителя ведомства, для большинства студентов и работников причиной аннулирования виз стали уголовные инциденты с правоохранительными органами.



В случае специалистов половина аннулированных виз была связана с арестами за вождение в нетрезвом виде, 30% были связаны с нападениями, побоями или незаконным задержанием, а остальные 20% — с кражами, жестоким обращением с детьми, хранением и сбытом наркотиков, а также мошенничеством и хищением.



По словам представителя ведомства, визы до 500 студентов были аннулированы за хранение и торговлю наркотиками, а сотни иностранных работников лишились своего статуса из-за предполагаемого жестокого обращения с детьми.



В августе 2025 года администрация Трампа объявила, что пересмотрит дела всех 55 миллионов иностранных граждан, имеющих действующие визы США.



Министерство также ужесточило стандарты получения визы в США. В ноябре 2025 года Fox News Digital сообщило, что ведомство внедрит так называемое правило «общественной нагрузки». Это предполагает отказ в выдаче виз заявителям, которые, по мнению ведомства, могут оказаться в зависимости от государственных пособий. Критерии включают здоровье (с особым вниманием к пожилым людям и людям с избыточным весом), владение английским языком, финансовое положение и потенциальную потребность в долговременном уходе.







