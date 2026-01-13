Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
По информации официального лица Ирана, во время акций протеста погибло около 2 000 человек


13.01.2026   18:28


В ходе акций протеста в Иране погибло около 2000 человек, - об этом агентству Reuters сообщило официальное лицо Ирана.

По словам источника, среди погибших как гражданские лица, так и сотрудники служб безопасности.

По сообщению агентства, в гибели людей источник обвинил «террористов».

Следует отметить, что о количестве жертв в Иране распространяется расхожая информация. Ранее активисты учрежденной в США правозащитной организации распространили данные о том, что во время акций погибли по меньшей мере 646 человек.

Напомним, что в Иране уже несколько дней отключен Интернет, что значительно осложняет получение информации и данных из страны.


