По информации официального лица Ирана, во время акций протеста погибло около 2 000 человек
13.01.2026 18:28
В ходе акций протеста в Иране погибло около 2000 человек, - об этом агентству Reuters сообщило официальное лицо Ирана.
По словам источника, среди погибших как гражданские лица, так и сотрудники служб безопасности.
По сообщению агентства, в гибели людей источник обвинил «террористов».
Следует отметить, что о количестве жертв в Иране распространяется расхожая информация. Ранее активисты учрежденной в США правозащитной организации распространили данные о том, что во время акций погибли по меньшей мере 646 человек.
Напомним, что в Иране уже несколько дней отключен Интернет, что значительно осложняет получение информации и данных из страны.
