Кобахидзе о Гарибашвили: По-человечески мне очень жаль, что так случилось
13.01.2026 19:44
По-человечески мне очень жаль, что так случилось, - так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал арест экс-премьера Ираклия Гарибашвили.
По его словам, ему больше нечего добавить, так как «это дело правосудия».
«Единственное, что я могу сказать, что по-человечески мне очень жаль, что так случилось. Больше прокомментировать этот вопрос я не могу. Всё это дело правосудия. По-человечески мне очень жаль, что так случилось», - заявил Кобахидзе.
Напомним, что бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заключил процессуальное соглашение, согласно которому в качестве меры наказания для него было определено 5 лет лишения свободы, а также в виде дополнительного наказания на него была наложена уплата штрафа в размере 1 миллиона лари.
