Кобахидзе: Нам не нужна искусственная интервенция во внутренние дела

13.01.2026 21:01





«USAID, NED и другие соответствующие фонды были закрыты — это было решением американской администрации. Однако на этом фоне мы видим, что неформальные силы, обладающие чрезмерным влиянием, в том числе на политические процессы в Европе, планируют использовать европейские фонды для достижения тех же целей», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о планах Еврокомиссии увеличить почти на 600% финансирование, предназначенное для НПО и СМИ.



По словам главы правительства, Грузии не нужна искусственная интервенция во внутренние дела, а судьба грузинского государства должна решаться грузинским народом в Грузии.



«Мы должны максимально защитить нашу страну от этого. Нам не нужна никакая искусственная интервенция в наши внутренние дела. Судьба грузинского государства должна решаться грузинским народом, в Грузии — это наша очень чёткая позиция. Именно это отражено в законе «О прозрачности», законе «О грантах», в законодательстве Грузии, и, разумеется, мы будем до конца защищать этот принцип. Судьба грузинского государства должна решаться в Грузии, грузинским народом», — заявил премьер-министр.







