|
|
|
14 января отмечается День государственного флага Грузии
14.01.2026 11:06
Сегодня, 14 января отмечается День государственного флага Грузии. По информации Министрства ВД, в связи с Днем государственного флага традиционно в различных подразделениях МВД состоялась церемония поднятия флага.
В знак почтения к национальному символу страны военнослужащие Сил обороны торжественно подняли флаги Грузии на фоне исполнения государственного гимна.
По информации Министерства обороны, в связи с Днем флага церемония поднятия флага состоялась на территории Министерства обороны и на военных базах Сил обороны.
День государственного флага Грузии определяет органический закон Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна