14 января отмечается День государственного флага Грузии

Сегодня, 14 января отмечается День государственного флага Грузии. По информации Министрства ВД, в связи с Днем государственного флага традиционно в различных подразделениях МВД состоялась церемония поднятия флага.



В знак почтения к национальному символу страны военнослужащие Сил обороны торжественно подняли флаги Грузии на фоне исполнения государственного гимна.



По информации Министерства обороны, в связи с Днем флага церемония поднятия флага состоялась на территории Министерства обороны и на военных базах Сил обороны.



День государственного флага Грузии определяет органический закон Грузии.





