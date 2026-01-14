Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

14 января отмечается День государственного флага Грузии


14.01.2026   11:06


Сегодня, 14 января отмечается День государственного флага Грузии. По информации Министрства ВД, в связи с Днем государственного флага традиционно в различных подразделениях МВД состоялась церемония поднятия флага.

В знак почтения к национальному символу страны военнослужащие Сил обороны торжественно подняли флаги Грузии на фоне исполнения государственного гимна.

По информации Министерства обороны, в связи с Днем флага церемония поднятия флага состоялась на территории Министерства обороны и на военных базах Сил обороны.

День государственного флага Грузии определяет органический закон Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна