Саломе Зурабишвили выступила на форуме Global Europe

14.01.2026 11:09





Та гибридная стратегия, та гибридная агрессия, в которой Грузия живет сегодня, может произойти в любой стране и без общих границ с Россией, - указанное заявление в своем выступлении на форуме Global Europe сделала 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Испытывая Грузию, Россия испытывает вас. И реагировать на это, в первую очередь, значит раньше распознать гибридные угрозы, пока подрыв не станет необратимым. Избирательная справедливость, медиа-плюрализм и верховенство закона становятся императивами безопасности.



Все эти случаи избирательных манипуляций и пропаганды должны быть изучены, и проактивно должно осуществляться их смягчение и пресечение. Это также означает поддержку гражданского общества. Не только заявлениями о том, что Европа больше не признает грузинский режим, как страну, имеющую статус кандидата, что окажет помощь гражданскому обществу в обороне. Это заявления, но реальности там нет.



Очень важно показать России и другим странам, что, когда демократия в опасности – есть действия, а не только слова. И в этом мы должны увидеть солидарность и действия. Борьба Грузии не является периферийной для будущего Европы – это предупреждение. И, если у границ с Европой можно нормализовать откат от демократии без уплаты цены для России, повторить это можно и в границах Европы,» – заявила Зурабишвили.





