Кобахидзе надеется, что процесс в КС Грузии будет начат с объявления соответствующий партий неконституционными

Процесс, который должен начаться в Конституционном суде, является принципиально важным, и мы очень надеемся, что он начнется с объявления соответствующих партий неконституционными, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, когда определенные политические силы будут отстранены от системы, появится пространство для здоровых политических сил.



«Для страны важно, чтобы процессы в политической системы развивались в правильном направлении, и мы сделаем максимум для того, чтобы содействовать развитию процессов в здоровом направлении. Именно этой цели служит иск, внесенный в Конституционный суд, таким политическим силам не должно быть места в здоровой демократической системе. Мы считаем, что процесс, который должен начаться в Конституционном суде, является принципиально важным, и мы очень надеемся, что он начнется с объявления соответствующих партий неконституционными. Эти партии по своей сути являются неконституционными, исходя из того, что в течение всех этих лет ими движут неконституционные цели. Когда эти политические силы будут отстранены от системы, появится пространство для здоровых политических сил. Должны быть созданы такие новые партии, которые займут принадлежащее им достойное место в здоровой демократической системе Грузии», - заявил Кобахидзе.





