Посол Грузии встретилась с конгрессвумен Анной Паулиной Луной

Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с конгрессвумен США Анной Паулиной Луной, представляющей штат Флорида. Об этом Тамар Талиашвили сообщила в соцсети.



Как пишет посол, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между США и Грузией, а также перспективы их дальнейшего развития.



Конгрессвумен Луна является членом комитетов Конгресса США по иностранным делам и надзору, председателем инициативной группы по рассекречиванию федеральных секретов, а также одной из самых молодых женщин-лидеров Республиканской партии США. Также следует отметить её службу в Военно-воздушных силах США.



В рамках встречи были рассмотрены двусторонние отношения между США и Грузией, значение их дальнейшего укрепления и новые возможности сотрудничества. Обсуждение также коснулось текущих и развивающихся геополитических процессов на международной арене. Была подчеркнута важность защиты суверенитета, проведения взвешенной миграционной политики, обеспечения энергетической независимости и мирной политики, — говорится в распространённой информации.





