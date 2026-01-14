Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Силы безопасности Украины провели обыск в кабинете Давида Арахамия


14.01.2026   13:08


По сообщениям украинских СМИ, силы безопасности Украины провели обыск в офисе лидера партии «Слуга народа» Давида Арахамия.

Эту информацию подтверждает и пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как пишут украинские СМИ, обыск может быть связан с делом о подкупе депутатов Верховной рады во время парламентского голосования.

По данным антикоррупционных органов, Национальное антикоррупционное бюро Украины и прокуратура выявили «лидера одной из парламентских фракций Верховной рады», который предлагал взятки депутатам из других фракций. В обмен на взятки парламентарии должны были поддерживать определённые законопроекты или голосовать против них.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уличили в коррупции руководителя фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна