Силы безопасности Украины провели обыск в кабинете Давида Арахамия

14.01.2026 13:08





По сообщениям украинских СМИ, силы безопасности Украины провели обыск в офисе лидера партии «Слуга народа» Давида Арахамия.



Эту информацию подтверждает и пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).



Как пишут украинские СМИ, обыск может быть связан с делом о подкупе депутатов Верховной рады во время парламентского голосования.



По данным антикоррупционных органов, Национальное антикоррупционное бюро Украины и прокуратура выявили «лидера одной из парламентских фракций Верховной рады», который предлагал взятки депутатам из других фракций. В обмен на взятки парламентарии должны были поддерживать определённые законопроекты или голосовать против них.



Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уличили в коррупции руководителя фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





