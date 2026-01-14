|
Силы безопасности Украины провели обыск в кабинете Давида Арахамия
14.01.2026 13:08
По сообщениям украинских СМИ, силы безопасности Украины провели обыск в офисе лидера партии «Слуга народа» Давида Арахамия.
Эту информацию подтверждает и пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Как пишут украинские СМИ, обыск может быть связан с делом о подкупе депутатов Верховной рады во время парламентского голосования.
По данным антикоррупционных органов, Национальное антикоррупционное бюро Украины и прокуратура выявили «лидера одной из парламентских фракций Верховной рады», который предлагал взятки депутатам из других фракций. В обмен на взятки парламентарии должны были поддерживать определённые законопроекты или голосовать против них.
Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уличили в коррупции руководителя фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
