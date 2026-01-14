Юлия Тимошенко признана подозреваемой по делу о коррупции

Антикоррупционные органы Украины сообщили лидеру фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, что она является подозреваемой по делу о коррупции.



По данным украинских СМИ, Национальное антикоррупционное бюро отказалось давать дополнительные комментарии.



Как известно, вчера в офисе «Батькивщины» прошёл обыск. Он был связан с обвинением, согласно которому Тимошенко предлагала взятки депутатам других фракций Верховной рады в обмен на голосование за или против определённых законопроектов и пыталась их подкупить.



Юлия Тимошенко отвергает все обвинения и заявляет, что «похоже, выборы гораздо ближе, чем мы думали, и кто-то решил начать зачистку конкурентов».







