Перед выборами власть обещала студентам ГТУ восстановление университета - член партии «Гахария — за Грузию»

05.02.2026 13:16





«В преддверии выборов власть пообещала студентам и профессорам Технического университета развитие и восстановление университета, однако сейчас упраздняют вуз с вековой историей, который подготовил для страны множество инженеров, техников и отраслевых специалистов», — заявила член партии «Гахария — за Грузию», депутат Тата Хведелиани.



По её словам, «так власть относится к собственным избирателям».



«Обо всём этом студенты, ректор и профессора узнали из телеэфира, где решение объявил начальник тюрьмы для «нацев» Гиви Миканадзе. Это и есть то, как власть обращается со своими избирателями. Что касается образовательной реформы, у неё три цели — коррупционная заинтересованность. Их интересуют здания и земли, кроме того, ограничивается академическая свобода. Также происходит укрепление позиций Кутаисского международного университета. В этом университете не могут заполнить квоты и хотят, чтобы поток студентов, который шёл в Технический университет, перешёл в Кутаисский университет, под который подстраивают всю законодательную базу. Делается всё, чтобы поставить на ноги университет с четырёх-пятилетним опытом, связанный с Иванишвили, и создать из него «достойный» университет. Этого не получится, потому что на фоне университета с вековой историей это выглядит просто смешно», — заявила Тата Хведелиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





