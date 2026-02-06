Антону Чечину, Артёму Грибулю и Сергею Кухарчуку предъявлено новое обвинение

По информации адвоката, Антону Чечину, Артёму Грибулю и Сергею Кухарчуку предъявлено новое обвинение, прокуратура обвиняет их в игре в карты в пенитенциарном заключении. Согласно правилам пенитенциарного учреждения №8, игральные карты входят в перечень запрещённых предметов и влекут уголовную ответственность.



Гражданин Российской Федерации Антон Чечин, обвиняемый в наркопреступлении, приговорён к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Сам вину не признает и заявляет, что наркотики ему подбросили.



Сотрудники Центральной криминальной полиции задержали супругов Анастасию Зиновкину и Артёма Грибуля 17 декабря 2024 года в Тбилиси. По информации прокуратуры, в ходе обыска жилища и личного досмотра обвиняемых было изъято 16 граммов наркотического вещества «альфа-ПВП». Анастасии Зиновкиной и Артёму Грибулю было предъявлено обвинение по статье 260 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за приобретение, хранение и ношение наркотических средств в особо крупном размере и наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение.



Решением судьи Нино Галусташвили им было назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы каждому.



Сергею Кухарчуку, задержанному в рамках протестных акций, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы за «активное участие в групповых действиях, повлёкших нарушение общественного порядка».





