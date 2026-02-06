В Грузии ограничили возраст руководителей научных институтов до 65 лет

В Грузии запретят лицам старше 65 лет занимать должности директоров в научно-исследовательских институтах. Соответствующие поправки в закон «О науке, технологиях и их развитии» парламент принял в ускоренном порядке на этой неделе.



«На должность руководителя учреждения может быть назначено лицо, имеющее ученую степень доктора или приравненную к ней академическую степень, не достигшее 65-летнего возраста и обладающее не менее чем 5-летним опытом научно-исследовательской деятельности и/или работы на руководящей должности», – говорится в законопроекте, одобренном в окончательном чтении 4 февраля.



Согласно изменениям, директора научных учреждений будут назначаться на срок пять лет, а один и тот же человек сможет занимать должность не более двух сроков подряд. Назначает и освобождает директора руководитель органа, который осуществляет государственный контроль над учреждением. Освобождение происходит либо по истечении срока полномочий, либо в других случаях, предусмотренных уставом учреждения.



До назначения директора этот же руководитель может временно назначить исполняющего обязанности директора.



Директор вправе, по согласованию с научным советом, устанавливать стоимость услуг, которые оказывает учреждение. Остальные его полномочия и обязанности определяются внутренним уставом.



В течение шести месяцев после вступления закона в силу соответствующие органы должны привести подзаконные акты в соответствие с новыми нормами.



Единственное исключение – учреждения, входящие в систему министерства обороны Грузии. Их новые правила не коснутся.





