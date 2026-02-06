Совет Европы призвал государства-члены, включая Грузию, обмениваться данными о манипулировании информацией и вмешательстве извне

06.02.2026 12:15





Совет Европы обратился к государствам-членам с просьбой предоставить данные о манипулировании иностранной информацией и вмешательстве.



Согласно документу, распространённому Советом Европы, Экспертный комитет организации по манипулированию иностранной информацией и вмешательству (PC-FIMI) запрашивает у стран-членов обмен информацией за период с 1 января по 15 апреля текущего года.



Как известно, соответствующий документ был направлен всем государствам — членам Совета Европы.



Экспертный комитет Совета Европы по манипулированию иностранной информацией и вмешательству изучает такие вопросы, как дезинформация, концентрация и захват СМИ, свобода СМИ, организованная преступность, киберпреступность и коррупция.



«Изучение целесообразности разработки правового инструмента Совета Европы по манипулированию иностранной информацией и вмешательству (FIMI), включая дезинформацию, которое рассматривает вызовы, связанные с вмешательством в выборы, концентрацией и захватом СМИ, свободой СМИ, демократической и информационной грамотностью, организованной преступностью, киберпреступностью, коррупцией, а также злоупотреблением искусственным интеллектом и другими технологиями. Это исследование анализирует правовые вызовы и пробелы в части криминализации отдельных действий, связанных с FIMI, и определяет возможные подходы к профилактике, повышению осведомлённости и образовательным мерам в сфере дезинформации и FIMI, включая дезинформацию», — говорится в документе.



Кроме того, из информации, опубликованной на сайте Совета Европы, следует, что первое заседание Экспертного комитета по манипулированию иностранной информацией и вмешательству состоялось 27 января 2026 года. Заседание возглавил генеральный директор Совета Европы по правам человека и верховенству права Джанлука Эспозито.



«Для меня честь приветствовать вас в Совете Европы и на первом заседании Экспертного комитета по манипулированию иностранной информацией и вмешательству (PC-FIMI). Хотя я рад видеть вас здесь, причины создания этого комитета мрачны и имеют серьёзное значение для наших обществ. Сила наших открытых обществ, основанных на свободном обмене информацией и свободе выражения мнений, была воспринята иностранными акторами как ахиллесова пята, что используется ими для распространения вводящей в заблуждение и ложной пропаганды. Их амбиция — посеять раскол в наших обществах, создать атмосферу страха и продвигать свои геополитические цели», — заявил Джанлука Эспозито.



Соответствующее письмо с данным запросом Совет Европы направил и Грузии как государству-члену организации. По имеющейся информации, грузинская сторона уже подготовила ответ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





