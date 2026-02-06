Университет Ильи: Мы считаем недопустимым решение фундаментальных вопросов образования без согласования с обществом

06.02.2026 13:21





Согласно пакету законодательных поправок, предусматривающему реорганизацию высших учебных заведений, правительство Грузии узаконило право на подрыв институциональной автономии высших учебных заведений и ограничение академической свободы, — говорится в заявлении, распространённом Государственным университетом Ильи.



Высшие коллегиальные органы университета считают неприемлемыми законодательные поправки, которые противоречат статье 27-й Конституции Грузии.



«3 февраля 2026 года парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и в третьем чтении утвердил второй пакет законодательных поправок в сфере высшего образования, который, помимо прочего, касается реорганизации высших учебных заведений. Внесёнными в закон Грузии »О высшем образовании» изменениями - как первым пакетом (16.12.2025), так и вторым (04.02.2026) - правительство Грузии узаконило право на подрыв институциональной автономии высших учебных заведений и ограничение академической свободы, что противоречит Конституции Грузии.



Высшие коллегиальные органы Государственного университета Ильи считают неприемлемыми законодательные поправки, которые вступают в противоречие со статьёй 27-й Конституции Грузии. Мы считаем недопустимым принятие решений по фундаментальным вопросам образования в ускоренном порядке без согласования с обществом.



Мы требуем неприкосновенности академической свободы и институциональной автономии, гарантируемых Конституцией Грузии», — говорится в заявлении.



Под документом подписались высшие коллегиальные органы Государственного университета Ильи: Академический совет, Представительный совет, Совет факультета наук и искусств, Совет Школы права, Совет факультета естественных наук и медицины, Совет факультета бизнеса, технологий и образования.





