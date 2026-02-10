Кобахидзе: То, что проявляет европейская бюрократия, это двойные стандарты

То, что проявляет европейская бюрократия, это двойные стандарты. Начали открыто говорить о необходимости прямого диалога с Россией, в то время как до сих пор не восстановили прямой диалог с Грузией под предлогом того, что «Грузия - пророссийская страна или с российской властью», - заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, он надеется, что после восстановления прямого диалога с Россией смогут восстановить прямой диалог и с Грузией.



