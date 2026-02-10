Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: То, что проявляет европейская бюрократия, это двойные стандарты


10.02.2026   12:33


То, что проявляет европейская бюрократия, это двойные стандарты. Начали открыто говорить о необходимости прямого диалога с Россией, в то время как до сих пор не восстановили прямой диалог с Грузией под предлогом того, что «Грузия - пророссийская страна или с российской властью», - заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, он надеется, что после восстановления прямого диалога с Россией смогут восстановить прямой диалог и с Грузией.

«То, что проявляет европейская бюрократия, это двойные стандарты. Начали открыто говорить о необходимости прямого диалога с Россией, в то время как до сих пор не восстановили прямой диалог с Грузией под предлогом того, что «Грузия - пророссийская страна или с российской властью». Посмотрите, как упали эти стандарты в европейской бюрократии. Посмотрим, надеюсь, после восстановления прямого диалога с Россией они сумеют восстановить и прямой диалог с Грузией», - отметил премьер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна