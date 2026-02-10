|
Кобахидзе: Решать проблему с ценами на продукты надо вместе с грузинским бизнесом
10.02.2026 12:34
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в контексте снижения цен на продукты заявил о возможном развитии альтернативной сети, что является общепринятой практикой. Он отметил, что если она будет «работать» и в Грузии, то ее можно будет перенять.
«Долгосрочное регулирование цен и развитие альтернативной сети являются общепринятой практикой. Мы изучим соответствующую международную практику, и если мы посчитаем, что это хороший способ регулирования цен в Грузии в долгосрочной перспективе, почему бы и нет, естественно, мы применим эту меру», — Кобахидзе.
Глава грузинского правительства подчеркнул, что в связи с этим с грузинским бизнесом будут продолжены консультации, поскольку решать проблему надо вместе с предпринимателями страны.
«Естественно, консультации по этому вопросу будут продолжены, в первую очередь, с бизнесом. Что касается конкретных мер, которые могут быть приняты, то, естественно, нам будет сложно установить определенные правила, непосредственно касающиеся количества маркетов (магазинов — ред.). Такая практика также существует в разных странах, но в нашем случае, вероятно, будет сложно ввести такие правила на данном этапе», — пояснил он.
9 февраля во время дебатов на Rustavi 2 премьер Грузии заявил, что внутри команды «Грузинской мечты» продолжаются дискуссии относительно поиска путей снижения цен.
И одним из них является создание дистрибьюторской сети за счет ресурсов государства.
«Мы провели обсуждения внутри команды и даже говорили о возможности создания альтернативной цепочки поставок при поддержке государства, которая будет выполнять функцию регулятора цен. Даже такое можно сделать в случае с продуктами питания, а также топливом и медикаментами… Есть разные альтернативы, но до этого мы надеемся, что цены будут снижены со стороны бизнеса, и я думаю, что это возможно», — заявил премьер.
