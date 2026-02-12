Кобахидзе: Бюджет на 2026 год запланирован на 5-процентный экономический рост, однако, думаем, что и в этом году перевыполним его

12.02.2026 13:05





Бюджет на 2026 год запланирован исходя из 5-процентного экономического роста, однако мы считаем, что и в этом году перевыполним план. Согласно действующему консервативному прогнозу, экономика Грузии в 2026 году достигнет 114 млрд лари, а показатель ВВП на душу населения превысит 11 000 долларов, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, цели правительства ещё более амбициозны, а одним из оснований для оптимизма являются значительные реформы, проведённые в стране в последние месяцы.



«Подведены итоги экономического роста за прошлый год, у нас есть предварительные данные. В прошлом году экономический рост составил 7,5% - это выше первоначального прогноза Международного валютного фонда, а затем мы превысили и уточнённый прогноз, что очень важно. Впервые в истории к концу прошлого года экономика Грузии превысила 100 млрд. лари, а показатель на душу населения впервые превысил 10 000 долларов. По итогам прошлого года объём экономики составил 104 млрд. лари.



Что касается 2026 года, бюджет рассчитан на 5-процентный экономический рост, однако мы полагаем, что и в этом году перевыполним план. Согласно существующему консервативному прогнозу, в 2026 году экономика Грузии достигнет 114 млрд. лари, а ВВП на душу населения превысит 11 000 долларов. Однако, как я уже сказал, наши цели ещё более амбициозны, и одним из оснований для оптимизма являются важные реформы, проведённые в последние месяцы, особенно в системе Министерства экономики, в том числе на государственных предприятиях. Всё это даёт нам возможность делать ещё более оптимистичные прогнозы относительно экономического роста», - заявил премьер.





