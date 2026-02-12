Шарманашвили: Полномочия Петра Фишера истекают летом, и я советую ему вступить в какую-нибудь радикальную организацию

Полномочия Петра Фишера истекают летом, и я советую ему вступить в какую-нибудь радикальную организацию, подать заявление и, возможно, даже получить гражданство Грузии, - так депутат от «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили прокомментировал заявления посла Германии в Грузии Петера Фишера в интервью агентству «Интерпрессньюс».



По словам Шарманашвили, он воспринимает Фишера не как представителя Германии, а как «представителя грузинских и западных радикальных движений в Грузии».



«Никто не запугает нас санкциями - ни Германия, ни кто-либо другой. Давайте закроем эту тему. Комментировать высказывания Петра Фишера уже не имеет смысла. Я знаю, что дипломату запрещено вступать в какие-либо организации, но летом его полномочия истекают. У него заканчивается срок, и я советую ему вступить в какую-нибудь радикальную организацию. Пусть подаст заявление - возможно, даже получит гражданство Грузии. Он делает заявления более радикальные, чем они, и сам более радикален. Бог ему в помощь, если он этого хочет. Я уже не воспринимаю его как представителя Германии - я вижу в нём представителя радикальных грузинских и западных движений в Грузии», - заявил Шарманашвили.





