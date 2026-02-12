Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шарманашвили: Полномочия Петра Фишера истекают летом, и я советую ему вступить в какую-нибудь радикальную организацию


12.02.2026   13:05


Полномочия Петра Фишера истекают летом, и я советую ему вступить в какую-нибудь радикальную организацию, подать заявление и, возможно, даже получить гражданство Грузии, - так депутат от «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили прокомментировал заявления посла Германии в Грузии Петера Фишера в интервью агентству «Интерпрессньюс».

По словам Шарманашвили, он воспринимает Фишера не как представителя Германии, а как «представителя грузинских и западных радикальных движений в Грузии».

«Никто не запугает нас санкциями - ни Германия, ни кто-либо другой. Давайте закроем эту тему. Комментировать высказывания Петра Фишера уже не имеет смысла. Я знаю, что дипломату запрещено вступать в какие-либо организации, но летом его полномочия истекают. У него заканчивается срок, и я советую ему вступить в какую-нибудь радикальную организацию. Пусть подаст заявление - возможно, даже получит гражданство Грузии. Он делает заявления более радикальные, чем они, и сам более радикален. Бог ему в помощь, если он этого хочет. Я уже не воспринимаю его как представителя Германии - я вижу в нём представителя радикальных грузинских и западных движений в Грузии», - заявил Шарманашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна