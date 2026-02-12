Президент Хорватии: По всем параметрам Грузия развивается успешно, демонстрирует высокий показатель роста

«Стране создают барьеры, ставят перед моральной дилеммой — это заламывание рук и шантаж. Я приехал в Грузию, чтобы об этом сказать», — заявил президент Республики Хорватия Зоран Миланович на брифинге вместе с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.



По его словам, недопустима идея о том, чтобы оказывать давление на страну, которая испытывает трудности в отношениях с Евросоюзом.



«Я видел министров из других стран-членов ЕС, которые приезжали в Грузию для участия в митингах и присоединялись к оппозиции. Я думал, как бы я себя чувствовал, если бы эти политики приехали в мою страну, в мой город, на центральную площадь. Кто бы они ни были, меня не интересуют политические стороны в Грузии — ни на чьей стороне не следует стоять. Для меня неприемлема сама идея давления на небольшую, политически изолированную страну, которая испытывает трудности в отношениях с ЕС.



По всем параметрам Грузия развивается успешно, демонстрирует высокий показатель роста. Согласен, что показатель роста — это самый важный индикатор, который отражает развитие экономической активности и торговли. В этом плане Грузия успешна и имеет высокий рост. Это третья страна в мире, которая сталкивалась с экономическими трудностями, барьерами, однако когда речь заходит об экономике, страна успешна, и это нужно поддерживать, а не безусловно. Ничего безусловного в этой стране нет. Мы должны поддерживать этот факт. Стране создают барьеры, ставят перед моральной дилеммой, обвиняют её в том, что она является агентом Москвы. Это моральный шантаж. Этой стране угрожают, происходит заламывание рук и шантаж. Я приехал в Грузию, чтобы это сказать», — заявил Зоран Миланович.





