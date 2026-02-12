Кавелашвили: Хочу выразить большую благодарность господину президенту за такие эмоциональные и тёплые слова

12.02.2026 14:34





«Да, Хорватия - достойная страна Европейского союза, и её президент говорит правду. Именно такого откровенного разговора мы требуем от европейской бюрократии и представителей тех стран, которые придерживаются двойных стандартов и по-другому относятся к нашей стране. Вот это - позиция настоящего, достойного лидера, и здесь нет ничего лишнего», - так Михаил Кавелашвили оценил заявление президента Республики Хорватия Зорана Милановича о Грузии.



Вместе с тем, как отметил Михаил Кавелашвили, заявление президента Хорватии является «признанием правды и тем отношением, которое должно существовать между достойными президентами двух равноправных стран».



«Хочу выразить большую благодарность господину президенту за такие эмоциональные и тёплые слова. Хочу обратиться к нашему обществу и сказать, что да - Хорватия является достойной страной Европейского союза, а её президент говорит правду. Именно такого искреннего разговора мы ожидаем от европейской бюрократии и от представителей тех стран, которые применяют двойные стандарты и имеют иное отношение к нашей стране. Вот это - позиция настоящего, достойного лидера, и здесь нет ничего лишнего. Это, в прямом смысле слова, признание правды и тот формат отношений, который должен существовать между достойными президентами двух равноправных государств, и я благодарю его за это.



Ещё раз благодарю за визит в нашу прекрасную страну. Его визит продолжается - он встретится с премьер-министром и председателем парламента. Уверен, он останется доволен увиденным в нашей стране и нашим гостеприимством», - заявил Михаил Кавелашвили на совместном брифинге с президентом Хорватии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





