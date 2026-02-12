Григол Гегелия: Иранский флаг – символ этого режима

«Символично, что сегодня в Тбилиси горят цвета флага автократического Ирана - какой ценностный сигнал это посылает тем иранцам, которые ценой собственной жизни борются за свободу? Что это говорит США, Европейскому союзу и всему цивилизованному сообществу?» — так отреагировал на подсветку телебашни на Мтацминде в цветах государственного флага Ирана секретарь по внешним связям партии «Лело - Сильная Грузия» Григол Гегелия.



По его словам, Грузия превратилась в союзника автократий, которая «разделяет ценности »Хезболлы» и »Хамас» больше, чем Варшавы и Лондона».



«Символично, что сегодня в Тбилиси горят цвета флага автократического Ирана - режима, который за несколько дней убил тысячи людей и десятки тысяч заключил под стражу.



Это наилучшим образом отражает путь деградации Грузии. Было время, когда Тбилиси был центром свободы в регионе, на который с надеждой смотрели люди, преследуемые различными автократиями. Но режим, служащий России, полностью уничтожил репутацию Грузии и в этом направлении. Грузия превратилась в государство - союзника автократий, которое разделяет ценности »Хезболлы» и »Хамас» больше, чем ценности Варшавы и Лондона.



Главное же — это полное искажение грузинских ценностей и традиций, полный отказ от исторического цивилизационного и внешнеполитического вектора этой нации.



Какой ценностный сигнал это посылает тем иранцам, которые ценой собственной жизни борются за свободу? Что это говорит США, Европейскому союзу и всему цивилизованному сообществу?» - отметил Гегелия.



11 февраля вечером тбилисская телебашня была подсвечена в цветах флага Исламской Республики Иран. В этот день Иран отмечал годовщину Исламской революции 1979 года.





