Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Хорватии Зораном Милановичем

12.02.2026 17:12





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провёл встречу один на один с президентом Республики Хорватия Зораном Милановичем.



Стороны обсудили существующее тесное партнёрство между Грузией и Хорватией, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.



Особое внимание было уделено положительной динамике торговых отношений между Грузией и Хорватией и возможностям углубления связей в этом направлении.



Стороны также рассмотрели перспективы секторального сотрудничества, в том числе в сферах туризма, культуры и международных контактов.





