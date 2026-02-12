|
|
|
Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Хорватии Зораном Милановичем
12.02.2026 17:12
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провёл встречу один на один с президентом Республики Хорватия Зораном Милановичем.
Стороны обсудили существующее тесное партнёрство между Грузией и Хорватией, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
Особое внимание было уделено положительной динамике торговых отношений между Грузией и Хорватией и возможностям углубления связей в этом направлении.
Стороны также рассмотрели перспективы секторального сотрудничества, в том числе в сферах туризма, культуры и международных контактов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна