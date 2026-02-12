Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Хорватии Зораном Милановичем


12.02.2026   17:12


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провёл встречу один на один с президентом Республики Хорватия Зораном Милановичем.

Стороны обсудили существующее тесное партнёрство между Грузией и Хорватией, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание было уделено положительной динамике торговых отношений между Грузией и Хорватией и возможностям углубления связей в этом направлении.

Стороны также рассмотрели перспективы секторального сотрудничества, в том числе в сферах туризма, культуры и международных контактов.


