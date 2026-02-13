Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Георгий Гахария примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности


13.02.2026   11:34


Бывший премьер-министр Грузии, председатель партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет 13 - 15 февраля, где проведет встречи с высокопоставленными политиками из США и стран-членов ЕС.

По информации партии «Гахария за Грузию», MSC является одним из важнейших международных форумов в мире, где главы государств собираются раз в год для обсуждения вопросов глобальной безопасности и внешней политики.

«В этом году в конференции, наряду с другими мировыми лидерами, будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие», - говорится в информации.


