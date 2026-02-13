Кобахидзе: На фоне процессов, происходящих в Европе, обеспокоенность общества и интерес к вопросу миграции только приветствуется

«Вопрос миграции особенно волнует грузинское общество. На фоне процессов, происходящих в Европе, обеспокоенность общества и интерес к этой теме не только не лишены оснований, но, напротив, заслуживают поддержки. Каждый патриот Грузии желает, чтобы страна твёрдо защищала и сохраняла свою национальную и религиозную идентичность», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, среди проживающих в Грузии иностранцев 7,4% составляют граждане Турции, а 3,7% — граждане Ирана. При этом, вопреки распространённым спекуляциям, совокупная доля граждан этих двух стран в населении Грузии составляет 0,7%.



Согласно предварительным данным всеобщей переписи населения, численность населения Грузии составляет 3 914 000 человек, из которых иностранцы — максимум 257 тысяч, то есть 6,6% населения. Для уточнения: в это число входят все иностранцы, включая находящихся в стране нелегально.



Уточнённые данные Национальная служба статистики Грузии опубликует через несколько месяцев. Однако до этого примерное число проживающих в стране иностранцев можно определить по данным о пересечении границы. Согласно этим данным, около 70% находящихся в Грузии иностранцев (то есть около 180 тысяч человек) являются гражданами постсоветских стран, государств Европейского союза, Соединённых Штатов Америки и Израиля. Из них не менее 40 тысяч — бывшие граждане Грузии или лица с грузинской фамилией.



7,4% проживающих в Грузии иностранцев составляют турки, а 3,7% — иранцы. Таким образом, вопреки спекуляциям, совокупная доля граждан этих двух стран в населении Грузии составляет 0,7%. Мигрантов из таких стран, как Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт, у нас практически нет, что, в отличие от политиков, занимающихся спекуляциями, не должно удивлять людей, разбирающихся в вопросе», — заявил премьер-министр.





