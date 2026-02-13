В Грузии проживают 257 тысяч иностранцев - Кобахидзе

Вопрос миграции вызывает особую озабоченность у грузинского общества. В свете происходящих в Европе процессов обеспокоенность и интерес общественности к этому вопросу не только необоснованны, Но, наоборот, их приветствуют. Желание каждого патриотически настроенного грузина состоит в том, чтобы Грузия твердо защищала и сохраняла свою национальную и религиозную идентичность, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, 7,4% иностранцев, проживающих в Грузии, – турки, а 3,7% – иранцы.



По словам премьер-министра, вопреки распространенным предположениям, общая доля этих двух стран в населении Грузии составляет 0,7%.



