Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили прокомментировал письмо BBC


13.02.2026   14:45


«У нас не было больший ожиданий от BBC, что они возьмут на себя ответственность, когда поддерживают и публикуют такую фальсификацию, но мы будем следовать процессу», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По словам Папуашвили, в ответе от BBC, полученном несколько дней назад, сохраняется та же позиция, которую они изначально демонстрировали — пересматривать работу своих журналистов они не намерены.

«Несколько дней назад мы получили их ответ. Конечно, они заранее занимали позицию, что не собираются пересматривать деятельность своих журналистов. В их ответе та же позиция. С самого начала мы заявили и следуем процедурам. Юристы уже работают над встречным обращением, которое, в соответствии с законодательством Великобритании, ещё раз должно быть оспорено в «BBC» на втором уровне внутреннего обжалования. У нас не было больший ожиданий от BBC — когда поддерживаешь и публикуешь такую фальсификацию, что потом возьмёшь на себя ответственность, — но процесс мы продолжаем. Опыт показывает, что где бы ни вмешивалось иностранное государство или организация в дела Грузии, везде они терпели поражение, здесь вы тоже увидите горькое поражение. BBC не использовали этот шанс и продемонстрировали свою заранее сформированную позицию. До того как ознакомиться с жалобой, обдумать аргументы или провести аналитический анализ, их первой реакцией было поддержать своего журналиста. Кроме того, они показали, что система внутреннего обжалования — фарс, существующий в Великобритании, так как она не имеет никакого результата. Они заранее заявили, что не собираются проводить какой-либо критический анализ. Этим ответом они подтвердили, что целью является причинение ущерба стране, и они не намерены отступать. Мы следуем процедурам. Дональду Трампу предоставили такую ложь, чтоим угрожает многомиллиардный иск. С Грузией же они совершили нечто непозволительное, даже хуже», — заявил Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна