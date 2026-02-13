Папуашвили прокомментировал письмо BBC

13.02.2026 14:45





«У нас не было больший ожиданий от BBC, что они возьмут на себя ответственность, когда поддерживают и публикуют такую фальсификацию, но мы будем следовать процессу», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, в ответе от BBC, полученном несколько дней назад, сохраняется та же позиция, которую они изначально демонстрировали — пересматривать работу своих журналистов они не намерены.



«Несколько дней назад мы получили их ответ. Конечно, они заранее занимали позицию, что не собираются пересматривать деятельность своих журналистов. В их ответе та же позиция. С самого начала мы заявили и следуем процедурам. Юристы уже работают над встречным обращением, которое, в соответствии с законодательством Великобритании, ещё раз должно быть оспорено в «BBC» на втором уровне внутреннего обжалования. У нас не было больший ожиданий от BBC — когда поддерживаешь и публикуешь такую фальсификацию, что потом возьмёшь на себя ответственность, — но процесс мы продолжаем. Опыт показывает, что где бы ни вмешивалось иностранное государство или организация в дела Грузии, везде они терпели поражение, здесь вы тоже увидите горькое поражение. BBC не использовали этот шанс и продемонстрировали свою заранее сформированную позицию. До того как ознакомиться с жалобой, обдумать аргументы или провести аналитический анализ, их первой реакцией было поддержать своего журналиста. Кроме того, они показали, что система внутреннего обжалования — фарс, существующий в Великобритании, так как она не имеет никакого результата. Они заранее заявили, что не собираются проводить какой-либо критический анализ. Этим ответом они подтвердили, что целью является причинение ущерба стране, и они не намерены отступать. Мы следуем процедурам. Дональду Трампу предоставили такую ложь, чтоим угрожает многомиллиардный иск. С Грузией же они совершили нечто непозволительное, даже хуже», — заявил Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





