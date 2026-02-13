Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: ЕС превратился в убежище для политических криминалов


13.02.2026   14:52


«Георгий Гахария является обвиняемым по уголовному делу, в отношении него назначена предварительная мера в виде содержания под стражей, и он находится в розыске. Это сфера чёрного юмора — когда обвиняемый должен оказаться на Мюнхенской конференции по безопасности», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, пространство Евросоюза превратилось в убежище для политических преступников.

«Георгий Гахария — обвиняемый по уголовному делу, в отношении которого назначена предварительная мера в виде содержания под стражей, он находится в розыске. Позорным является то, что он может оказаться на территории, где могут находиться различные официальные лица. К сожалению, пространство ЕС стало убежищем для политических криминалов. Он не только скрывается в Берлине, но и получает деньги. Как известно, ему назначена стипендия. Назначение стипендии — это новая форма финансирования политиков. Мы знаем, что Давид Кезерашвили тоже скрывается в ЕС. Зурабу Адеишвили вообще пожимают руку в Еврокомиссии. Всё это ещё раз демонстрирует пропасть ценностей, из которой сегодня вещает Евросоюз. Мака Бочоришвили — министр иностранных дел, а не министр внутренних дел, поэтому его задержание там не произойдёт. В целом, это скорее из сферы чёрного юмора — когда обвиняемый должен оказаться на конференции по безопасности. Я не знаю, кто его пригласил, таких приглашений мы видели много, в том числе когда Мамука Хазарадзе говорил, что его пригласили на инаугурацию Трампа, а потом он бродил по улице на морозе», — заявил Шалва Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна