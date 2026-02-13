Папуашвили: ЕС превратился в убежище для политических криминалов

13.02.2026 14:52





«Георгий Гахария является обвиняемым по уголовному делу, в отношении него назначена предварительная мера в виде содержания под стражей, и он находится в розыске. Это сфера чёрного юмора — когда обвиняемый должен оказаться на Мюнхенской конференции по безопасности», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, пространство Евросоюза превратилось в убежище для политических преступников.



«Георгий Гахария — обвиняемый по уголовному делу, в отношении которого назначена предварительная мера в виде содержания под стражей, он находится в розыске. Позорным является то, что он может оказаться на территории, где могут находиться различные официальные лица. К сожалению, пространство ЕС стало убежищем для политических криминалов. Он не только скрывается в Берлине, но и получает деньги. Как известно, ему назначена стипендия. Назначение стипендии — это новая форма финансирования политиков. Мы знаем, что Давид Кезерашвили тоже скрывается в ЕС. Зурабу Адеишвили вообще пожимают руку в Еврокомиссии. Всё это ещё раз демонстрирует пропасть ценностей, из которой сегодня вещает Евросоюз. Мака Бочоришвили — министр иностранных дел, а не министр внутренних дел, поэтому его задержание там не произойдёт. В целом, это скорее из сферы чёрного юмора — когда обвиняемый должен оказаться на конференции по безопасности. Я не знаю, кто его пригласил, таких приглашений мы видели много, в том числе когда Мамука Хазарадзе говорил, что его пригласили на инаугурацию Трампа, а потом он бродил по улице на морозе», — заявил Шалва Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





