Госдепартамент: Соединенные Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Грузией

«Соединённые Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Грузией», — заявили в Государственном департаменте США изданию «Netgazeti».



По информации «Netgazeti», в Госдепартаменте отметили, что в США рассматривают шаги, которые правительство Грузии может предпринять для подтверждения серьёзного отношения к укреплению и развитию двусторонних отношений.



«Соединённые Штаты на протяжении 33 лет являются избранным партнёром Грузии и грузинского народа. Мы остаёмся твёрдыми сторонниками независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии. Соединённые Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Грузией.



Мирное соглашение, достигнутое при посредничестве президента Дональд Трамп между Арменией и Азербайджаном, открывает трансформационные возможности для всего Южного Кавказа. Грузия может как внести свой вклад, так и получить значительные выгоды от стабильности и процветания, которые делает возможными это соглашение.



Мы продолжим взаимодействие с правительством Грузии по вопросам, влияющим на наши двусторонние отношения и политическую среду в стране. Мы также рассматриваем конкретные шаги, которые правительство Грузии может предпринять, чтобы подтвердить серьёзность намерений в укреплении и развитии отношений между нашими странами», — заявили в Госдепартаменте США изданию «Netgazeti».







