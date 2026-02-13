|
|
|
Госдепартамент: Соединенные Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Грузией
13.02.2026 14:56
«Соединённые Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Грузией», — заявили в Государственном департаменте США изданию «Netgazeti».
По информации «Netgazeti», в Госдепартаменте отметили, что в США рассматривают шаги, которые правительство Грузии может предпринять для подтверждения серьёзного отношения к укреплению и развитию двусторонних отношений.
«Соединённые Штаты на протяжении 33 лет являются избранным партнёром Грузии и грузинского народа. Мы остаёмся твёрдыми сторонниками независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии. Соединённые Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Грузией.
Мирное соглашение, достигнутое при посредничестве президента Дональд Трамп между Арменией и Азербайджаном, открывает трансформационные возможности для всего Южного Кавказа. Грузия может как внести свой вклад, так и получить значительные выгоды от стабильности и процветания, которые делает возможными это соглашение.
Мы продолжим взаимодействие с правительством Грузии по вопросам, влияющим на наши двусторонние отношения и политическую среду в стране. Мы также рассматриваем конкретные шаги, которые правительство Грузии может предпринять, чтобы подтвердить серьёзность намерений в укреплении и развитии отношений между нашими странами», — заявили в Госдепартаменте США изданию «Netgazeti».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна