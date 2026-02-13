BBC ответила на жалобу «Грузинской мечты»

BBC ответила на жалобу «Грузинской мечты». Соответствующую информацию распространяет «Формула».



Как заявил телеканалу спикер BBC, они поддерживают журналистику, представленную в документальном фильме «Когда вода обжигает: борьба за Грузию».



«В соответствии с установленным процессом рассмотрения жалоб, мы подтверждаем, что уже ответили заявителю на его вопросы. Мы поддерживаем журналистику, представленную в документальном фильме BBC Eye «Когда вода обжигает: борьба за Грузию», и нашу независимую, расследовательскую журналистику о реагировании властей Грузии на протесты в Тбилиси», - сказал спикер BBC.



Жалоба касается опубликованных BBC статьи и документального фильма, в которых говорилось, что для подавления антиправительственных акций протеста в 2024 году власть Грузии применила химическое оружие времен Первой мировой войны. Как пишет BBC, «демонстранты, протестовавшие против приостановки правительством Грузии процесса вступления страны в ЕС, жаловались на различные симптомы, в том числе, жжение в глазах, одышку, кашель и рвоту, продолжавшиеся в течение нескольких недель». По данным ВВС, они побеседовали с экспертами по химическому оружию из World Service, представителями грузинского спецназа и врачами и обнаружили, что «доказательства указывают на применение агента, названного французскими военными «камит»». «Грузинская мечта» заявила на брифинге 15 января, что обратилась к медиа с соответствующей жалобой.





