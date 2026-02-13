Бочоришвили: У нас есть возможность обсудить наши приоритеты в Мюнхене

13.02.2026 15:48





«Мюнхенская конференция по безопасности является для Грузии возможностью наладить коммуникацию с партнёрами и в рамках своих возможностей обсудить наши приоритеты», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По словам Бочоришвили, на конференции она расскажет о том, как Грузия видит себя частью европейской системы безопасности и насколько важно, чтобы на Грузию смотрели серьёзно.



«Мюнхенская конференция по безопасности в Европе — это мероприятие, где собираются интересные участники и обсуждают безопасность Европы. Для Грузии это возможность наладить коммуникацию с партнёрами, интересными гостями и участниками конференции, а в рамках возможностей — обсудить наши приоритеты. Поговорить о том, чего хочет Грузия, как она видит безопасность Европы, как мы рассматриваем себя как часть европейской безопасности и какой вклад вносим в то, что сегодня обсуждается в Европе, насколько важно, чтобы на Грузию смотрели серьёзно, чтобы отношение было в духе серьёзного партнёрства, направленного как на безопасность Европы, так и на безопасность Грузии», — отметила Бочоришвили.



Она также подчеркнула, что важно представить значение Грузии в контексте «Среднего коридора».



«В рамках конференции запланировано множество мероприятий, одно из которых посвящено связанности и роли Среднего коридора в контексте безопасности Европы. Для нас важно, чтобы именно с этой точки зрения была представлена Грузия, чтобы в этом важном контексте обсудить значение Грузии в Среднем коридоре и, в целом, роль «Среднего коридора» в связывании Европы и Азии», — заявила Бочоришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





