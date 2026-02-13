Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посла Эстонии в Грузии переводят в Армению


13.02.2026   15:49


Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение перевести в Армению посла Эстонии в Грузии Марге Мардисалу-Кахар и прекратить её деятельность в Тбилиси, об этом сообщают эстонские СМИ.

Решение обусловлено «охлаждением отношений с правительством Грузии и усилением контактов с Арменией».

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Эстонии, 11 февраля об этом уведомили Министерство иностранных дел Грузии.

Марге Мардисалу-Кахар завершит свою работу в Тбилиси 10 марта, а до назначения нового посла посольство Эстонии в Грузии возглавит временный поверенный в делах Гита Калмет.

Марге Мардисалу-Кахар продолжит деятельность в столице Армении – Ереване, в статусе посла, где Эстония планирует открыть собственное посольство в марте. Решение об открытии посольства в Армении правительство приняло в ноябре прошлого года.

Напомним, Эстония и Грузия открыли посольства в 2006 и 2007 годах соответственно, однако в настоящее время у Грузии нет посла в Эстонии.


