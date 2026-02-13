|
Посла Эстонии в Грузии переводят в Армению
13.02.2026 15:49
Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение перевести в Армению посла Эстонии в Грузии Марге Мардисалу-Кахар и прекратить её деятельность в Тбилиси, об этом сообщают эстонские СМИ.
Решение обусловлено «охлаждением отношений с правительством Грузии и усилением контактов с Арменией».
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Эстонии, 11 февраля об этом уведомили Министерство иностранных дел Грузии.
Марге Мардисалу-Кахар завершит свою работу в Тбилиси 10 марта, а до назначения нового посла посольство Эстонии в Грузии возглавит временный поверенный в делах Гита Калмет.
Марге Мардисалу-Кахар продолжит деятельность в столице Армении – Ереване, в статусе посла, где Эстония планирует открыть собственное посольство в марте. Решение об открытии посольства в Армении правительство приняло в ноябре прошлого года.
Напомним, Эстония и Грузия открыли посольства в 2006 и 2007 годах соответственно, однако в настоящее время у Грузии нет посла в Эстонии.
