Посла Эстонии в Грузии переводят в Армению

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение перевести в Армению посла Эстонии в Грузии Марге Мардисалу-Кахар и прекратить её деятельность в Тбилиси, об этом сообщают эстонские СМИ.



Решение обусловлено «охлаждением отношений с правительством Грузии и усилением контактов с Арменией».



Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Эстонии, 11 февраля об этом уведомили Министерство иностранных дел Грузии.



Марге Мардисалу-Кахар завершит свою работу в Тбилиси 10 марта, а до назначения нового посла посольство Эстонии в Грузии возглавит временный поверенный в делах Гита Калмет.



Марге Мардисалу-Кахар продолжит деятельность в столице Армении – Ереване, в статусе посла, где Эстония планирует открыть собственное посольство в марте. Решение об открытии посольства в Армении правительство приняло в ноябре прошлого года.



Напомним, Эстония и Грузия открыли посольства в 2006 и 2007 годах соответственно, однако в настоящее время у Грузии нет посла в Эстонии.





